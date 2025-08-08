Более 10 дорожных объектов ввели в эксплуатацию после ремонтов в Псковской области

Более 10 дорожный объектов приняты заказчиками и введены в эксплуатацию в Псковской области в этом году, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов в ходе брифинга в пресс-центре ПЛН.
«Отремонтированы объекты. Автомобильная дорога Лудони - Павы - Боровичи была введена досрочно, практически в начале сезона. Мосты мы продолжаем капиталить, ремонтировать», - сказал министр.
Среди отремонтированных мостов - мост через реку Вербочка в Островском районе, мост через реку Пскова на дороге федеральной трассы в Черняковицах, капитально отремонтирован мост через реку Пенная в Островском районе.
Также введены в эксплуатацию участки дорог Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса, Остров - Вышгородок.
Отремонтирован и участок 2025 года на дороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель. «Готовим еще один участок небольшой 2026 года. В этом году тоже будет введено», - рассказал Станислав Стамолотов.
Помимо этого, выполняются работы по установке барьерного ограждения, работы по разметке уже закончены.