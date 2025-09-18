АвтоМир / Дороги

Дорогу от ТЦ «Рубин» до улицы Юности отремонтируют до конца года

На ремонт дороги от торгового центра «Рубин» до пересечения с улицей Юности могут выделить 15 339 606 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: Яндекс Карты

Протяженность ремонтируемого участка составляет 350 метров. Используемые дорожно-строительные материалы, изделия должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта заводов – изготовителей и другие документы, подтверждающие их качество и экологическую безопасность, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пройти входной лабораторный контроль.

Подрядчика определят 1 октября. Он должен будет выполнить работы до 15 декабря текущего года.

Ранее, на территории, прилегающей к дороге обустроили 1 206 квадратных метров асфальтированных дорожек и бортовых камней вдоль них. На прорезиненное покрытие установили спортивную площадку. Она состоит из металлических столбов высотой до 4 метров, уличных тренажеров «Эллипс», «Жим», «Велосипед», «Лыжи двойные» и спортивного комплекса «Воркаут». Стоимость проекта составляла 9 498 960 рублей.