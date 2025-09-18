АвтоМир / Дороги

Ремонт части улицы Некрасова завершили в Пскове

Ремонт улицы Некрасова осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках контрольного выезда по объектам Пскова 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Будем делать еще от Карла Маркса участок до Воровского, но это уже не в рамках этого контракта. Сейчас временный асфальт на зиму уложим, потом сделаем основательно», - поделился планами глава города Борис Елкин.

«Плитка везде уложена?» - уточнил губернатор.

«Да, плитка везде», - ответил глава города.

Стоимость работ: 196,3 млн рублей. В рамках реализации указанного контракта выполнены работы по ремонту участка улицы Некрасова от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса.

В настоящее время на участке от улицы Советской до Октябрьского проспекта выполнены следующие работы:

разделка и валка деревьев, корчевка пней;

ремонт тротуаров, в том числе тротуара вдоль Двора Подзноева;

разборка и установка бортовых камней;

замена люков колодцев.

Завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Осталось выполнить работы по посеву газонов и нанесению дорожной разметки. Все нужно завершить до 25 декабря.

«У нас уложено асфальтобетонное покрытие на проезжей части общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Установили гранитные бортовые камни на первом участке, на втором обычные бортовые камни. Тротуары отремонтировали, уложили плитку размером 60 на 30 сантиметров. Посеяли газон, нанесли разметку. Контракт начался с июля 24-го года, работы должны быть закончены 25 декабря 2025 года», - сказал директор «Дорстрой сервис» Корюн Аветян.

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ.