←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 18.09.2025 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.10.2025 15:530 Ремонт части улицы Некрасова завершили в Пскове 23.10.2025 16:220 Суд снизил штраф за нарушения на трассе М-9 в Псковской области до 150 000 рублей 23.10.2025 12:171 Ремонт проезда на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове завершен 23.10.2025 10:040 Демонтаж киоска на перекрестке Народная-Люксембург не связан с устройством «кольца» — администрация Пскова 22.10.2025 18:400 Скорость ограничат на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 23 октября
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Ремонт части улицы Некрасова завершили в Пскове

24.10.2025 15:53|ПсковКомментариев: 0

Ремонт улицы Некрасова осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках контрольного выезда по объектам Пскова 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Будем делать еще от Карла Маркса участок до Воровского, но это уже не в рамках этого контракта. Сейчас временный асфальт на зиму уложим, потом сделаем основательно», - поделился планами глава города Борис Елкин.

«Плитка везде уложена?» - уточнил губернатор.

«Да, плитка везде», - ответил глава города.

Стоимость работ: 196,3 млн рублей. В рамках реализации указанного контракта выполнены работы по ремонту участка улицы Некрасова от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса.

 

В настоящее время на участке от улицы Советской до Октябрьского проспекта выполнены следующие работы:

  • разделка и валка деревьев, корчевка пней;
  • ремонт тротуаров, в том числе тротуара вдоль Двора Подзноева;
  • разборка и установка бортовых камней;
  • замена люков колодцев.

Завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Осталось выполнить работы по посеву газонов и нанесению дорожной разметки. Все нужно завершить до 25 декабря. 

 

«У нас уложено асфальтобетонное покрытие на проезжей части общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Установили гранитные бортовые камни на первом участке, на втором обычные бортовые камни. Тротуары отремонтировали, уложили плитку размером 60 на 30 сантиметров. Посеяли газон, нанесли разметку. Контракт начался с июля 24-го года, работы должны быть закончены 25 декабря 2025 года», - сказал директор «Дорстрой сервис» Корюн Аветян.

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5052 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
24.10.2025, 15:530 Ремонт части улицы Некрасова завершили в Пскове 24.10.2025, 15:300 Четырем ветеранам СВО в Пскове передали автомобили с ручным управлением 24.10.2025, 15:100 «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем. ВИДЕО 24.10.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем
24.10.2025, 10:020 Режим работы светофора на перекрестке улиц Инженерная и Юности в Пскове может измениться 23.10.2025, 18:401 Приговор водителю BMW, насмерть сбившему пешехода на «зебре» в Пскове, оставлен в силе 23.10.2025, 16:540 В Пскове запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Некрасова 23.10.2025, 16:220 Суд снизил штраф за нарушения на трассе М-9 в Псковской области до 150 000 рублей
23.10.2025, 12:171 Ремонт проезда на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове завершен 23.10.2025, 11:310 Автомобиль Volkswagen Т4 сгорел в Опочке 23.10.2025, 10:453 Интерактив: Негде развернуться на Поземского  23.10.2025, 10:140 Geely, Skoda и Jaecoo столкнулись на улице Кузнецкой в Пскове
23.10.2025, 10:040 Демонтаж киоска на перекрестке Народная-Люксембург не связан с устройством «кольца» — администрация Пскова 22.10.2025, 18:400 Скорость ограничат на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 23 октября 22.10.2025, 17:430 ДТП произошло на круговом перекрестке у Псковской областной прокуратуры 22.10.2025, 16:390 «Десятка» столкнулась с Volvo на улице Народной в Пскове
22.10.2025, 15:590 Великолучанину назначили административный арест за тонировку на стеклах 22.10.2025, 15:330 Фотофакт: Памятник автобусу-труженику сменил прописку в Пскове 22.10.2025, 15:020 В Новоржеве подросток угнал «ВАЗ» и был пойман полицией 22.10.2025, 14:390 Антон Мороз: Для Любятово особенно актуальна тема транспортной доступности
22.10.2025, 14:050 Пациент сбежал из кареты скорой помощи на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 22.10.2025, 11:160 Интерактив: Наглядный пример культуры псковских водителей 22.10.2025, 10:200 Водительские права перестанут автоматически продлеваться в РФ с 2026 года 22.10.2025, 10:110 Сарай, мопед и сено сгорели в великолукской деревне из-за вспышки из глушителя
22.10.2025, 09:160 Экс-начальника псковского филиала «Севзапуправтодора» арестовали за получение взятки в размере 12 млн рублей 22.10.2025, 08:000 Водительские права будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний с 1 марта 2027 года 21.10.2025, 21:450 Автобус и кран столкнулись на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове 21.10.2025, 17:390 Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев
21.10.2025, 16:420 Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс» 21.10.2025, 13:484 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать» 20.10.2025, 23:060 В столкновении двух авто у офиса похоронной компании в Пскове никто не пострадал
20.10.2025, 21:000 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 октября 20.10.2025, 19:200 Чем могут обернуться неоплаченные штрафы на границе, напомнили псковским дальнобойщикам 20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области 20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО
20.10.2025, 17:150 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках 20.10.2025, 17:041 Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 16:460 На участке улицы 1-я Песочная в псковских Лепешах перекрыли движение до 24 октября 20.10.2025, 15:580 В результате наезда ВАЗа на ограждение на Рижском проспекте в Пскове пострадавших нет
20.10.2025, 15:040 Погибшими в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители города Сольцы 20.10.2025, 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 20.10.2025, 14:140 За неделю в Псковской области выявили 21 водителя в состоянии опьянения 20.10.2025, 13:390 Почему псковичи выбирают TENET?
20.10.2025, 13:220 В Пскове стали известны потенциальные адреса зарядных станций для электротранспорта 20.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова 20.10.2025, 11:040 Из двора на улице Розы Люксембург в Великих Луках эвакуировали брошенный автомобиль 20.10.2025, 10:210 Автомобиль Audi подожгли в гдовской деревне Луневщина
20.10.2025, 10:000 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 20.10.2025, 08:200 Цены на шиномонтаж в России подскочили на 13-29% за год 19.10.2025, 19:000 Скорость ограничат на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 20 октября
19.10.2025, 17:200 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове 19.10.2025, 13:200 Мотоциклист погиб в результате ДТП в Псковском районе 19.10.2025, 12:200 ДТП произошло у деревни Соловьи на трассе Р-23 «Псков» 18.10.2025, 21:460 Водитель Kia погиб при наезде на ограждение моста в Новосокольническом районе
18.10.2025, 20:580 ВАЗ влетел в дорожное ограждение на Четырех углах в Пскове 18.10.2025, 20:440 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 19 октября 18.10.2025, 20:190 Медвежонка насмерть сбил автомобиль в Гдовском районе 18.10.2025, 19:400 Автомобиль вылетел на тротуар в ДТП на перекрестке улиц Кошевого и Белинского в Пскове
18.10.2025, 19:030 Два новых низкопольных автобуса закупят для городских маршрутов Острова 18.10.2025, 12:550 В Пскове велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем 18.10.2025, 09:000 Движение транспорта ограничат 18 октября на улице Леона Поземского в Пскове 17.10.2025, 22:000 Сезон ремонта дорог завершается в Псковском районе
17.10.2025, 19:290 ДТП произошло на улице Вокзальной в Пскове 17.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 октября 17.10.2025, 16:120 Движение на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках ограничат для спила аварийного дерева 17.10.2025, 15:530 Ограничение движения на улице Луговой в Пскове продлили до 24 октября
17.10.2025, 15:011 Фотофакт: Движение перекрывают на площади Победы в Пскове из-за ралли 17.10.2025, 14:270 Водитель Renault сбил девочку на пешеходном переходе в Гдове 17.10.2025, 13:170 Отпустившего пьяного водителя в Дедовичах майора полиции лишили звания  17.10.2025, 10:060 В двух ДТП с участием несовершеннолетних в Пскове в октябре пострадали семь человек
17.10.2025, 09:400 Маршруты автобусов изменятся сегодня в Пскове из-за ралли 17.10.2025, 09:200 Летнюю резину советуют менять при температуре ниже плюс пяти градусов 17.10.2025, 08:000 Однополосное движение введут на улице Максима Горького в Пскове 17 октября 17.10.2025, 00:500 Столкновение двух автомашин в Пскове на Рижском проспекте попало на видео
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.