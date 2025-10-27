АвтоМир / Дороги

В нескольких деревнях Псковского района сделали освещение вдоль дорог

В нескольких населенных пунктах Псковского района установлено освещение вдоль автодорог местного значения. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах Псковского района продолжается установка уличного освещения. На пяти участках дорог местного значения, проходящих через населенные пункты, работы приняты заказчиком.

Освещение установлено в деревнях Абросово, Чужбино, Москота, Калачево и на участке от автодороги Псков - Изборск до деревни Борисовичи. Подрядчик установил линии наружного освещения: опоры, кабели, светильники, заземление.

Наталья Федорова отмечает, что вопрос имеет особую актуальность в преддверии зимнего периода.