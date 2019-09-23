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Стоять до завтрашнего утра - псковичи жалуются на очередь за проездными

Псковичи жалуются на очередь за проездными билетами, которые продаются в транспортной кассе на улице Коммунальной, 77/1. Пост об этом появился 30 сентября в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Очередь за проездными. Стоять - до завтрашнего дня», - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография.

Мнение пользователей Сети, оставивших под постом комментарии, разделилось. Одни считают, что сегодня такие очереди недопустимы: «И не смущает, что прошло 13 лет, а воз и ныне там? И это 21 век». Другие же не видят в этом скоплении людей ничего особенного: «И что? Это событие? Такое было всегда. Ничего удивительного тут нет». А кто-то напоминает, что проездные для поездки в городском общественном транспорте продаются в течение 10 дней, и в том, что появилась очередь, виноваты сами покупатели: «Ума-то палата: на последний день все откладывать».

В «Псковпассажиравтотрансе», курирующем продажу проездных, ситуацию прокомментировали следующим образом: «Чтобы избежать такого, проездные билеты для поездок в городском общественном транспорте продаем с 25 числа. И те, кто приобретает билет не в крайний срок, делают это без очереди. Однако есть жители, которые по каким-либо причинам затягивают и в начале месяца не могут пару дней поездить "на деньгах". Такие покупатели и создают очередь. В основном это студенты. Проездные же можно покупать до 5 числа месяца. То есть мы даем 10 дней. И, получается, что очередь образуется из-за самих жителей».