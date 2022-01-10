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В Пскове подорожал проезд в автобусах

Стоимость проезда в городских автобусах в Пскове увеличилась с 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

С сегодняшнего дня стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове за одну поездку (в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 24 декабря 2021 года) составляет:

за наличный расчет — 31 рубль;

банковской картой или мобильным телефоном — 31 рубль.

Транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца в следующих размерах:

за 1-10 поездок — от 29 рублей;

за 11-20 поездок — от 28 рублей 50 копеек;

за 21-30 поездок — от 28 рублей;

за 31-40 поездок — от 27 рублей 50 копеек;

за 41 поездку и выше — 27 рублей.

С 25 января 2022 года стоимость месячного проездного билета для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения будет составлять:

для граждан — 1300 рублей;

для учащихся — 900 рублей;

для студентов — 1000 рублей;

для предприятий и организаций — 2300 рублей.

С 25 января 2022 года устанавливается следующая стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»: