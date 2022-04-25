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Маршруты городских автобусов изменятся из-за ремонта перекрестка в Пскове

Изменения в схеме движения автобусов городских маршрутов продлятся с 26 апреля до окончания дорожных ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с дорожными работами, проводимыми в ночное время (с 22:00 до 6:00) с 26 апреля на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной, меняются схемы движения автобусов городских маршрутов №№2, 3, 4, 6, 17, 116.

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Автобусы маршрутов №2, №3, №4, №17 при движении от улицы Рокоссовского следуют по улице Коммунальной до улицы Народной, далее направо до Рижского проспекта и по маршруту. Остановок автобусов «Библиотека им. Григорьева», «Юбилейная», «Универмаг», «магазин Маяк» не будет.

При движении от площади Ленина автобусы маршрутов №3, №4 следуют по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее направо до улицы Коммунальной, налево до улицы Юбилейной и далее по маршруту. Автобусы маршрута №2 поедут по улице Народной до улицы Коммунальной, налево до улицы Юбилейной и далее по маршруту. Остановка автобусов на остановочных пунктах «Магазин Маяк», «Юбилейная» не осуществляется.

Автобусы маршрута №17 при движении от площади Ленина отправятся по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее направо до улицы Коммунальной, налево до улицы Западной, налево до Рижского проспекта и по маршруту. Остановка автобусов на остановочных пунктах «Магазин Маяк», «Юбилейная» и «Западная» не осуществляется.

Схема: Псковпассажиравтотранс

Автобусы маршрута №6 при движении от улицы Рокоссовского следуют по улице Коммунальной до улицы Народной, далее направо по улице Народной до улицы Юбилейной и по маршруту в прямом и обратном направлении. Остановок автобусов «Библиотека им. Григорьева», «Рижский проспект», «10-я школа» не предусмотрено.

Автобусы маршрута №116 при движении из Тямши следуют по Рижскому проспекту до улицы Рокоссовского, далее налево до улицы Коммунальной, по улице Коммунальной до улицы Народной, далее направо до Рижского проспекта и потом по маршруту в прямом и обратном направлении. Остановка автобусов на остановочных пунктах «Телецентр», «Западная», «Юбилейная», «Универмаг», «магазин Маяк» не осуществляется.

Автобусы будут останавливаться на существующих остановках по маршруту следования, добавили на предприятии.