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В Пскове возможны отклонения маршруток от графика в связи с работами на Ольгинском мосту

Псковичей предупреждают о возможном отклонении маршруток от графика в связи с началом ремонтных работ на Ольгинском мосту. Об этом сообщает компания-перевозчик ООО «Автэкс».

«Уважаемые пассажиры! В связи с частичным перекрытием Ольгинского моста возможны отклонения в расписании по маршрутам №54 " ТРК "Фьорд Плаза"- ул. Трохина" и № 360 "пл. Ленина - д. Тямша"», - сообщила компания.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

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Напомним, Ольгинский мост частично перекрыли в Пскове в ночь с 14 на 15 марта для замены дорожного полотна. Ограничение движения автотранспорта по полосам продлится до 3 июля, сообщает городская администрация.

В первую очередь подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» - отремонтирует правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору, поскольку там дорожное покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии. Планируется, что замена первой части полотна продлится до майских праздников. Затем будет отремонтирована вторая половина моста.

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В рамках работ полностью восстановят дорожную одежду: выравнивающий слой, нанесение новой гидроизоляции, устройство защитного слоя из литого асфальтобетона, нанесение обычного слоя асфальтобетона и устройство разметки.

На ремонт Ольгинского моста направили 90 миллионов рублей. Для работ будут использовать литой асфальтобетон - этот сверхпрочный материал, его не производят в Псковской области.