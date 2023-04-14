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Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху

Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

15, 16 апреля и 25 апреля организуют движение дополнительных автобусов по маршруту «площадь Ленина-Орлецы» в период с 9:10 до 15:03

Время отправления дополнительных автобусов от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07, 10:27, 11:01, 11:22, 11:54, 13:17, 13:44, 14:10, 14:37.

Время отправления дополнительных автобусов от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2»: 9:38, 10:00, 10:34, 10:55, 11:27, 11:51, 12:23, 13:43, 14:10, 14:36, 15:03.

Стоимость проезда действует согласно действующим тарифам.