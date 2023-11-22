Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов состоялся в Пскове

Первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей автобусов состоялся сегодня, 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова
Заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов поприветствовал участников и пожелал им успехов в выполнении заданий.
На базе Псковской автошколы ДОСААФ России за звание «Лучший водитель автобуса-2023» боролись семь конкурсантов.
В рамках первого этапа соревнований специалисты решили тестовые задания. Затем участники перешли к практической части конкурса, которая состояла из выполнения упражнений по скоростному маневрированию.
Подведение итогов запланировано на 20 декабря. Победитель получит 50 тысяч рублей, призеры – благодарственные письма администрации города Пскова и подарки от организаторов конкурса.
Следующий этап конкурса среди портных пройдет 30 ноября в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса.