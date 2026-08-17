 
АвтоМир

Нетрезвый водитель Honda попался полицейским в Невеле

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Водителей в нетрезвом виде, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, остановили в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

В Невеле вечером 15 августа на улице Комсомольской инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки нетрезвого 35-летнего горожанина, который ехал на мотоцикле Honda.

В Пустошке 15 августа на улице Октябрьской автомобилем Geely управлял местный житель 1982 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии.

В Островском муниципальном округе ночью 16 августа по дороге Остров – Новоржев на автомашине ВАЗ-2106 следовал 25-летний местный житель, который тоже был «под градусом».

Нетрезвые водители были выявлены также в городе Пыталово, Невельском и Опочецком муниципальных округах. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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