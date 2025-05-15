←   ПЛН
Общественный транспорт

«Псковпассажиравтотранс» отметил 80-летие. ФОТО

24.10.2025 18:01|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию «Псковпассажиравтотранса», состоялось в Городском культурном центре Пскова 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, заместитель главы администрации города Андрей Ульянов, депутат Псковской городской Думы Алексей Форш, а также сотрудники организации.

 

С приветственным словом выступил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный.

«На территории Псковской области сегодня замечательное и грандиозное событие: "Псковпассажиравтотрансу" 80 лет. И я хотел бы от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и от себя лично поздравить вас с этим юбилеем. Пассажирские перевозки всегда играли и играют большую роль в экономическом развитии нашего любимого региона. Все это на ваших плечах. Вам за это огромное спасибо. Ваше предприятие с 1945 года развивается серьезными темпами. 85% пассажиропотока перевозите именно вы. 404 маршрута и практически 30 млн пассажиров в год. Это огромная, титаническая работа. И это работа вашего коллектива. Хотел бы отдельно поблагодарить ветеранов предприятия, которые создали такую надежную платформу. Благодаря работе нашего губернатора в правительстве Российской Федерации мы за последние пять лет приобрели 275 новых, экологичных, современных автобусов. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать ваше предприятие. Каждый год на субсидирование вашего предприятия выделяются огромные бюджетные ресурсы для выполнения социальных маршрутов. Желаю вам успехов, процветания, тепла и уюта в ваших домах и плодотворной работы на благо нашей любимой Псковской области», - сказал Игорь Шатурный.

Затем свои поздравления сотрудникам «Псковпассажиравторанса» выразил Станислав Стармолотов.

«Примите искренние поздравления от меня лично, от коллектива министерства транспорта Псковской области с 80-й годовщиной со дня образования предприятия. Эта дата – не просто точка на временной линии, а некий рубеж оценки развития деятельности государственного предприятия в регионе. На предприятии лежит особая ответственность: вы не просто переводите пассажиров, а обеспечиваете жизнеспособность отдаленных населенных пунктов, доступность социальных объектов! Маршрутная сеть – это кровеносная система области, и ее стабильная работа критически важна для нашего общего благополучия. Сегодня мы хотим выразить признательность каждому, чья ежедневная работа наполняет эту систему энергией: водителям, за их неустанную бдительность за рулем и терпение, которое служит залогом безопасности, инженерам ремонта, бригадам, за их экспертную заботу о техническом состоянии транспорта, который является фундаментом надежности, всему коллективу: от кондукторов, диспетчеров до управленцев разного уровня, за слаженность и преданность делу. Желаем предприятию динамичного развития, внедрения передовых технологий и дальнейшего процветания. Каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов. Министерство транспорта со своей стороны и в дальнейшем будет оказывать всестороннее содействие решению стоящих перед всеми нами задач и безусловную поддержку. С праздником всех, дорогие друзья», - сказал Станислав Стармолотов.

Следом свои слова благодарности и признательности предприятию высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«Уважаемые сотрудники предприятия! 80 лет сейчас были отражены в двух короткометражных, глубоко художественных, исторических фильмах. Это нам говорит о том, что история предприятия глубокая, со сложившимися традициями, династиями, институтом наставничества. У вас свои ветераны, свое молодое поколение. Все это говорит, что вы – единая, крепкая, настоящая семья. Вы одни из первых каждый день встречаете утро на дорогах города и региона, вы одни из последних провожаете ночь», - сказал Алексей Севастьянов.

Ни одной жалобы не поступало. Такими словами поздравил коллектив «Псковпассажиравтотранса» депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

«Перед тем, как сюда прийти, я переговорил с коллегами-депутатами. За все время никто не назвал мне ни одной причины, ни одного вопроса, который бы поступал в адрес «Псковпассажиравтотранса». На самом деле, это ведь показатель того, что вы делаете все правильно. Поэтому желаем вам, на самом деле, двигаться только в этом направлении, с праздником вас», - сказал Алексей Форш.

Под занавес торжественной части выступил генеральный директор АО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов.

«Уважаемые гости, уважаемые коллеги, дорогие наши ветераны! В продолжение к сказанному ранее, дополню следующее: история автобусного парка неразрывно всегда связана с историей страны, это ее зеркальное отражение. Учитывая значимость нашей деятельности, невозможно комплексно функционировать предприятию без внимания правительства Псковской области. В мае 2022 года распоряжением губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова наше предприятие внесено в перечень системообразующих организаций Псковской области. Это дает возможность участвовать в федеральных проектах. Ежегодное обновление подвижного состава позволяет значительно снизить средний возраст автобусов. Без объединенных одной целью сотрудников автобусы сами на линию не выйдут, сами не смогут обслуживаться. Традиции, заложенные нашими ветеранами, их профессиональная мудрость и смекалка в части эксплуатации, ремонта и обслуживания - помогают нам сегодня находить зачастую нетрадиционные пути решения в нестандартных ситуациях», - сказал Юрий Михайлов.

Министр Станислав Стармолотов вручил девять почетных грамот министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области и десять благодарственных писем министерства.

Алексей Севастьянов вручил две почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов и две благодарности Собрания. 

Одну почетную грамоту администрации города Пскова и 14 благодарственных писем администрации вручил Андрей Ульянов.

Алексей Форш вручил два благодарственных письма Псковской городской Думы.

 

Затем состоялась творческая программа, подготовленная коллективами Городского культурного центра. В частности, выступил заслуженный коллектив народного творчества России Ансамбль «Сказ» и народный коллектив студии циркового искусства «Псковский цирк».

 

В августе 1945 года было принято решение о создании городского автобусного парка. 17 октября 1945 года образована Псковская автопассажирская транспортная колонна.

На базе грузовой машины ЗИС-5 и кузовных частей от ЗИС-16 собрали автобус, который осуществлял перевозку граждан по разрушенному войной городу.

Автобусы работали регулярно, пробеги техники росли, что сказывалось на техническом состоянии подвижного состава. В 1960-м было принято решение о создании специального помещения, которое позволило улучшить условия ремонта подвижного состава. Таким образом, материально-техническая база предприятия, как и качество ремонтных работ, постепенно росли.

15 марта 1961 года Псковская АТК была переименована в Колонну №1122. Одновременно в город поступали новые автобусы марки «Икарус».

Каждому поступившему фирменному автобусу присваивалось собственное имя, а псковская «Мечта», автобус городской автоколонны, направленный в Москву, получил премию комиссии Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.

В 1986 год - предприятие возглавил Георгий Лупандин. Предприятие насчитывало 338 единиц подвижного состава, обслуживающего 100 маршрутов. Переход к модернизации и автоматизации процессов диспетчеризации и сбора выручки.

В 1990-е предприятие возвращалось к кондукторской системе обслуживания.

В октябре 2002 года предприятие награждено почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации, в 2003-м занесено в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова», в 2004-м стало лауреатом регионального конкурса «100 лучших товаров» в номинации «Услуги пассажирского транспорта», а после и на федеральном уровне. Важнейшей наградой стал диплом «Лучшее предприятие России по городским и пригородным пассажирским перевозкам».

Источник: Псковская Лента Новостей
