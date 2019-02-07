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За нарушение порядка эвакуации автомобиля предлагается наказывать должностных лиц штрафом до 50 тыс. рублей

Законопроект, предлагающий ввести административную ответственность для должностных лиц за нарушение порядка задержания автомобиля, внесен в Госдуму в понедельник.

Как сообщает «Интерфакс», авторами соответствующие инициативы выступила группа депутатов от фракции ЛДПР, в том числе вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, а также председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и Ярослав Нилов.

Согласно законопроекту, нарушение должностным лицом, уполномоченным принимать решение о задержании автомобиля, установленного порядка задержания, в том числе задержание в отсутствие копии протокола, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на работников лица, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства, - от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что «задержание транспортного средства превратилось в хорошо налаженный и довольно прибыльный бизнес, который имеет цель зарабатывания денег на факте совершения административного правонарушения».

«При этом анализ ситуации показывает, что в подавляющем большинстве случаев основанием для задержания транспортных средств являются нарушения правил парковки, остановки и стоянки, а задержание транспортных средств чаще всего осуществляется не там, где они действительно создают препятствия движению, а в определенных "хлебных" местах, где мало парковочных мест и большое количество людей (государственные и муниципальные учреждения, учреждения здравоохранения, образования и т.д.)», - говорится в пояснительной записке.

Более того, считают парламентарии, участились случаи нарушения порядка задержания транспортного средства как со стороны лиц, уполномоченных принимать такое решение, так и со стороны работников лиц, которые исполняют решение о задержании автомобиля.

«На практике имеют место случаи задержания транспортных средств без составления протокола, когда на месте задержания находятся уполномоченные на составление протокола должностные лица, устно дающие разрешение на задержание, а протокол составляют задним числом. Также имеют место случаи составления протоколов в отсутствие водителя без понятых и без видеозаписи», - указывается в документе.

В целях исключения любой возможности необоснованного ограничения и нарушения прав граждан со стороны уполномоченных лиц законопроектом предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка задержания транспортного средства.

Также в Госдуму в понедельник внесен и другой законопроект, согласно которому задержание транспортного средства прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления автомобиля и находящиеся внутри задерживаемого авто.

Авторы, депутаты от ЛДПР И.Лебедев и Я.Нилов отмечают, что сейчас часто происходят случаи, когда автомобиль перевозят на штрафстоянку, несмотря на то, что лицо, которое может им управлять появилось при задержании автомобиля, но не может предоставить документы в связи с тем, что они находятся внутри машины. В результате транспортное средство перевозится на штрафстоянку, в связи с чем водителю необходимо пройти определенную процедуру для его возврата, которая требует дополнительных денежных средств и времени.