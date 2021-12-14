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Сотрудники псковской ГИБДД задержали более 2500 нетрезвых водителей за год

Более 2 500 нетрезвых водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за 2021 год. Об этом журналистам рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов

«ДТП с нетрезвыми водителями представляют повышенную опасность, так как такие происшествия имеют наиболее тяжелые последствия. По итогам года наблюдается снижение таких происшествий на 25%. Так, количество аварий с участием пьяных водителей в 2020 году составляло 133, а в 2021 году - 103. В целом доля таких происшествий среди всех ДТП - 14,5%», - отметил он.

Кроме того, он добавил, что в таких ДТП погибли 35 человек, а 117 получили травмы различной степени тяжести.

«Более 2500 нетрезвых водителей задержали за 2021 год, причем 397 из них сели за руль пьяными повторно», - подчеркнул Сергей Семенов и добавил, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия, направленные на профилактику.