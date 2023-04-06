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Мирно решать конфликты на дороге призвали курсантов псковского университета ФСИН

Сотрудникам и курсантам Псковского филиала университета ФСИН России напомнили о правилах дорожного движения и ответственности за их нарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

О безопасности дорожного движения личному составу образовательной организации напомнила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова: сотрудникам – на занятиях по служебной и общественно-государственной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава вуза, курсантам – на лекции.

При беседе с личным составом Псковского филиала университета ФСИН России особое внимание Юлия Федорова уделила вопросам обязательного соблюдения правил дорожного движения, применения ремней безопасности и специальных удерживающих устройств для перевозки детей; недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, уголовной и административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

На встрече с инспектором ГИБДД сотрудники и курсанты образовательной организации узнали о правилах поведения при возникновении конфликтных ситуаций между участниками дорожно-транспортных происшествий и необходимости мирного урегулирования возникших разногласий.