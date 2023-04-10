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Не «лихачить» дорогах призвали псковских водителей мототранспорта

С наступлением теплой погоды традиционно резко возрастает число ДТП с участием мотоциклистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

«Автомобилисты, отвыкшие за зиму от присутствия байков на дорогах, еще не адаптировались к новым обстоятельствам движения. Да и тем, кто передвигается на двух колесах, нужно время, чтобы освежить навыки управления. А главное - каждый новый сезон на дороги выезжают молодые мотоциклисты, которые еще не приобрели или, по меньшей мере, не закрепили должные навыки, но уже обладают правом управления транспортными средствами», - уточнили в ведомстве.

Мотоцикл не оснащен средствами пассивной и активной безопасности, нет надежной защиты: подушек, ремней безопасности, корпуса автомобиля. Кроме того, у мотоциклов и мопедов намного хуже обзорность. В отличие от автомобилистов мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП. Достаточно падения на скорости 10–20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема — получить черепно-мозговую травм, заметили в Госавтоинспекции.

«Некоторые мотоциклисты пренебрегают правилами безопасности. Среди самых распространенных нарушений ПДД мотоциклистами представитель превышение скорости, несоблюдение рядности и выезд на встречную полосу. Такое преступное "лихачество", как правило, приводит к трагедиям. Нередко аварийные ситуации возникают из-за переоценки водителями двухколесных транспортных средств собственных возможностей: резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости часто оборачиваются трагедией», - продолжили в ведомстве.

Чтобы избежать беды, снизить тяжесть последствий, мотоциклист, водитель мопеда или скутера следует использовать экипировку. Помимо прочего мотоциклистам необходимо особо тщательно следить за исправностью техники.

«Молодым водителям следует сначала поездить на закрытом автодроме после зимнего простоя, прежде чем выезжать на дороги общего пользования. Управление мототранспортом имеет свои особенности и тонкости с которыми важно заранее ознакомиться. Только так можно будет не допустить стандартных ошибок, которые имеют место во многих случаях», - заключили в Госавтоинспекции.