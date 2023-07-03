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МРЭО ГИБДД в Псковской области не будут принимать граждан с 4 по 6 ноября

МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области и территориальные подразделения регистрационно-экзаменационной группы не будут принимать граждан с 4 по 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

С 7 ноября приём граждан будет осуществляться в обычном режиме.

В ведомстве напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, добавили в ведомстве.