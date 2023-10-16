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Почти на 40% сократилось число погибших в ДТП в Псковской области

В Псковской области в этом году отмечается положительная динамика по ряду ключевых показателей аварийности на дорогах. Так, почти на 40% сократилось число погибших в ДТП, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во многом этому способствуют дополнительные меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, принимаемые областными властями совместно с профильными специалистами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области. В частности, в регионе ведется работа по расширению сети комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К концу года на дорогах области будут работать в общей сложности 122 стационарных и 33 передвижных установки.

«Они закроют основные сложные, наиболее аварийные участки в регионе. Но мест концентраций ДТП остается достаточно много. В том числе и на федеральных трассах. Например, вызывает обеспокоенность пешеходные переходы в деревне Русаново Великолукского района, где за сентябрь произошло уже две аварии», — отметил глава региона и призвал специалистов дорожной сферы уделить особое внимание таким участкам.

На особом контроле остаются территории вблизи общеобразовательных учреждений. В этом году на приведение в порядок пешеходных переходов у школ и детских садов было направлено 16,5 млн рублей. В том числе на 13 переходах появились мигающие импульсные светофоры, на 18 — монтированы искусственные неровности, заменены и установлены 226 знаков. «Такая работа доказывает свою эффективность», — обратил внимание губернатор.

В работе по профилактике детского травматизма на дорогах губернатор предложил усилить информационную работу, применяя при этом адаптированные к разным возрастам форматы и площадки, делая акцент на социальных сетях. Кроме того, будет проработан вопрос оснащения школьников светоотражающими элементами, что является еще одной актуальной мерой защиты детей в темное время суток.

В рамках заседания участники подробно обсудили состояние аварийности на территории Псковской области, мероприятия по обеспечению безопасности движения вблизи общеобразовательных учреждений, а также профилактику ДТП с участием грузового и пассажирского транспорта.