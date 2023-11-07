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Игорь Сильченков: Основная деятельность Ространснадзора – это проведение рейдовых мероприятий

Основная деятельность Ространснадзора – это проведение рейдовых мероприятий. Об этом заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО Игорь Сильченков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Основная наша деятельность – это проведение рейдовых мероприятий, которые не попадают в ранг проверок. Как я считаю, проверка – это когда приходит команда, все переворачивают и потом раздают всем, что заслужили. Без надзора и контроля невозможно вести никакую деятельность, это необходимо, чтобы организации сами могли понять, что они что-то упускают, – рассказал Игорь Сильченков.

Он добавил, что транспортное законодательство довольно сложное, существуют направления автодорожного, речного, авиационного надзора. Также инспектора перед проверкой или рейдами проводят профилактические мероприятия.