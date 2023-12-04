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«Специализированного заказчика» в Пскове оштрафовали на 400 тысяч рублей

Муниципальное предприятие «Специализированный заказчик» города Пскова привлекли к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Мировой судья судебного участка № 38 города Пскова рассмотрел два административных дела, возбужденных прокурором города Пскова.

В нарушение требований ГОСТ Р 50597-2017, устанавливающего определенные требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, МКУ «Специализированный заказчик» не осуществляло своевременную очистку дорожной сети в зимний период в целях предупреждения образования снежных валов и недопущения наличия снега и зимней скользкости на покрытии тротуаров.

Постановлениями мирового судьи «Специализированного заказчика» признали виновным в совершении двух административных правонарушений, а именно в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (статья 12.34 КоАП РФ).

«Специализированного заказчика» подвергли наказанию в виде административного штрафа на общую сумму в размере 400 000 рублей (по 200 000 рублей за каждое правонарушение).