Госавтоинспекция напомнила водителям о новом участке с односторонним движением в центре Пскова

Госавтоинспекция Пскова напоминает водителям об изменении организации дорожного движения на улице Свердлова возле школы №2.

С 19 августа в целях повышения безопасности дорожного движения на участке возле школы №2 на улице Свердлова введено одностороннее движение. Разрешенное направление движения: от Комиссаровского переулка в сторону улицы Карла Маркса.

Движение по улице Свердлова от улицы Карла Маркса в сторону Октябрьского проспекта запрещено.

Госавтоинспекция просит водителей, в том числе родителей учащихся школы №2, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и разметки.

На участке улицы Свердлова будет контролироваться соблюдение правил дорожного движения.