АвтоМир / Официально

Олимпиада «Безопасные дороги» для школьников пройдет осенью онлайн

На Учи.ру с 23 сентября по 26 октября пройдет бесплатная всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1–9 классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

В ходе олимпиады школьники проверят знания ПДД.

Для прохождения Олимпиады нужен компьютер или планшет с доступом в интернет. Участие бесплатное.

Узнать подробности об Олимпиаде и приступить к выполнению заданий можно на сайте.

Организаторы – Минтранс России, ГУОБДД МВД России и АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».