←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Официально 07.08.2025 08:540 Когда псковичам начнут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО? 12.09.2025 11:220 Олимпиада «Безопасные дороги» для школьников пройдет осенью онлайн 08.09.2025 12:160 «Шагающий автобус» прошел в Великих Луках 07.09.2025 10:400 Детям из Новосокольнического района рассказали о «дорожных ловушах» 06.09.2025 18:230 42 ребенка задержаны за управление транспортом в Пскове с начала года 05.09.2025 17:320 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Олимпиада «Безопасные дороги» для школьников пройдет осенью онлайн

12.09.2025 11:22|ПсковКомментариев: 0

На Учи.ру с 23 сентября по 26 октября пройдет бесплатная всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1–9 классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив». 

В ходе олимпиады школьники проверят знания ПДД. 

Для прохождения Олимпиады нужен компьютер или планшет с доступом в интернет. Участие бесплатное.

Узнать подробности об Олимпиаде и приступить к выполнению заданий можно на сайте.  

Организаторы – Минтранс России, ГУОБДД МВД России и АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4707 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.09.2025, 11:290 Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН 12.09.2025, 11:220 Олимпиада «Безопасные дороги» для школьников пройдет осенью онлайн 12.09.2025, 11:000 «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 12.09.2025, 10:230 Дорогу отремонтировали в деревне Старая Пустошка после вмешательства прокуратуры
12.09.2025, 09:520 «Газель» сгорела на Октябрьском проспекте в Великих Луках 12.09.2025, 09:000 Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове 11.09.2025, 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове 11.09.2025, 20:400 Новый тротуар и современное освещение появились на улице Киселева в Пскове
11.09.2025, 19:250 ДТП произошло на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной 11.09.2025, 18:200 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 12 сентября 11.09.2025, 17:450 Однополосное движение на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове введут с 15 сентября 11.09.2025, 17:000 Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН
11.09.2025, 13:010 Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи 11.09.2025, 12:510 «Новые люди» внесут закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями 11.09.2025, 12:400 Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа 11.09.2025, 12:100 «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО
11.09.2025, 12:020 Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам 11.09.2025, 09:300 Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН 10.09.2025, 17:280 На обновленном участке трассы «Псков» машины разлетелись, порвав разграничитель полос 10.09.2025, 16:300 На Рижском проспекте в Пскове пенсионерка на «Матизе» выбила две секции ограждения
10.09.2025, 14:561 Интерактив: «Опасные Газели» на Западной 10.09.2025, 13:380 Штрафовать водителей без ОСАГО разрешат автоматически, но не чаще раза в сутки 10.09.2025, 12:510 Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах 10.09.2025, 11:310 Жителя Кировской области будут судить за дачу взятки за приемку ремонта моста через реку Пскову
10.09.2025, 10:521 Грузовик протаранил двух стоящих возле машины мужчин на трассе «Псков» 09.09.2025, 16:240 На участке улицы Юбилейной в Пскове ограничили движение до 13 сентября 09.09.2025, 15:270 Matiz повредил ограждение на Ольгинском мосту в Пскове 09.09.2025, 13:450 ГАИ Пскова уточняет обстоятельства ДТП с участием эстонского автобуса на Рижском проспекте
09.09.2025, 12:300 Сентябрь — время заботы о себе и о своём автомобиле 09.09.2025, 11:490 Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН 09.09.2025, 09:580 Половина автосервисов отказывает в ремонте авто с запчастями клиентов 08.09.2025, 22:114 Водителя подбитой в Пскове эстонским автобусом иномарки могут оштрафовать за нарушение правил перевозки детей
08.09.2025, 20:430 Автобусные остановки и скамейки установят на улице Максима Горького в Пскове 08.09.2025, 18:300 Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 «Псков» 9 сентября 08.09.2025, 16:070 Движение на улице Генерала Маргелова в Пскове ограничат из-за укладки асфальта 08.09.2025, 14:130 Предприниматель через суд добивается оплаты работ по содержанию дорог в Гдовском районе
08.09.2025, 12:401 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 08.09.2025, 12:160 «Шагающий автобус» прошел в Великих Луках 08.09.2025, 11:340 Audi и KIA столкнулись на Советском мосту в Пскове 08.09.2025, 11:320 Приставы взыскали с псковских водителей более 5 млн рублей за нетрезвую езду
08.09.2025, 10:050 Volkswagen Golf сгорел на Ленинградском шоссе в Пскове. ВИДЕО 08.09.2025, 09:560 Почти 50 водителей разъезжали по псковским дорогам в нетрезвом виде на прошлой неделе 07.09.2025, 22:590 Пассажир 2025 года рождения пострадал в тройном столкновении в Пскове 07.09.2025, 10:400 Детям из Новосокольнического района рассказали о «дорожных ловушах»
06.09.2025, 18:230 42 ребенка задержаны за управление транспортом в Пскове с начала года 06.09.2025, 15:480 Пассажирский автобус врезался в стоящий на перекрестке автомобиль в Пскове. ВИДЕО 06.09.2025, 11:000 Фотофакт: У въезда на набережную в Пскове установили полусферы 06.09.2025, 09:400 Тройное ДТП произошло на трассе Р-23 «Псков»
05.09.2025, 19:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 6 сентября 05.09.2025, 17:430 Михаил Ведерников: В непростых погодных условиях дорожные проекты выполнены качественно и в срок 05.09.2025, 17:320 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ. ВИДЕО 05.09.2025, 16:540 Пьяного водителя-рецидивиста преследовали сотрудники ДПС в Пскове
05.09.2025, 16:430 Начался ремонт дорожного покрытия вблизи жилых домов на улице Рокоссовского в Пскове 05.09.2025, 16:280 Двое мужчин пострадали при опрокидывании КАМАЗа на улице Яна Райниса в Пскове 05.09.2025, 15:440 Пассажир пострадала в ДТП возле моста имени 50-летия Октября в Пскове 05.09.2025, 14:510 В Гдовском районе восстановили переправу через реку Веенка
05.09.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» с Владимиром Папортом 05.09.2025, 10:453 Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове 04.09.2025, 19:380 В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива 04.09.2025, 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем
03.09.2025, 21:310 На улице Ижорского батальона в Пскове водитель Nissan зацепил фургон. ФОТО, ВИДЕО 03.09.2025, 20:180 Мужчина скончался за рулем вблизи себежской деревни Питюли 03.09.2025, 20:000 Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 «Псков» 4 сентября 03.09.2025, 18:400 Ремонт двора завершили на Рижском проспекте в Пскове
03.09.2025, 18:301 Псковича оштрафовали на четверть миллиона за дрифт в центре Петербурга 03.09.2025, 15:580 Стружанин 132 раза превысил скорость и заплатил 141 тысячу рублей штрафов 03.09.2025, 15:091 Дорожные проблемы обсудили граждане с Александром Братчиковым в общественной приёмной 03.09.2025, 11:570 В Пскове продолжилось благоустройство «Пентагона»
03.09.2025, 09:520 ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта затрудняет движение в Пскове 03.09.2025, 09:150 В Госдуме предложили заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом 02.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 сентября 02.09.2025, 20:400 Завершена укладка нового асфальта на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Псковской области
02.09.2025, 19:400 Страх перед ограничениями заставил водителя из Дедовичей выплатить ущерб за аварию 02.09.2025, 16:290 Подписан контракт на ремонт двух участков улицы Вокзальной в Пскове 02.09.2025, 16:000 Встретить осень псковичи могут с новым автомобилем 02.09.2025, 14:410 Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев снизилась на 5%
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.