За неделю в Псковской области в результате ДТП погибли пять человек

За период с 8 по 14 сентября сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1209 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны двое, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

За данный период на территории области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек погибли, 21 - получил травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - заключили в ГАИ.

