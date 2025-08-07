АвтоМир / Официально

За неделю в Псковской области выявили 21 водителя в состоянии опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1236 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения за период с 13 по 19 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГАИ.

Фото Госавтоинспекции Псковской области

Сотрудники ведомства выявили 21 водителя, управлявшего транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе задержали одного водителя за повторное управление в состоянии опьянения.

В этот же период на территории области зарегистрировали 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, а 20 получили травмы различной степени тяжести.