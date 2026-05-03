Об опасности появления лосей на дорогах рассказали псковичам

Госавтоинспекция Псковской области предостерегает автомобилистов: на проезжую часть может внезапно выйти домашний скот или могут появиться дикие животные.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. Такого рода дорожные происшествия, связанных с наездами на диких животных, отмечались и на территории нашего региона. Чаще всего они происходят на загородных трассах, которые проходят через лесной массив. Нередко столкновения с теми же лосями происходят в местах их обитания — в лесистой местности и на пути к водопою.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов, подчеркнули в полиции. Только снижение скорости, особенно в темное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствия такого ДТП, заявили в ведомстве.

Чтобы избежать наезда на животное или минимизировать последствия такого происшествия необходимо соблюдать следующие простые правила: дикие животные наиболее активны на рассвете и закате. Они часто движутся в сумерках и в темноте, поэтому будьте особенно внимательны и не превышайте безопасную скорость; если увидели, что впереди дорогу пересекает животное, нужно обязательно снизить скорость и убедиться, что путь свободен. «Помните, что как домашние, так и дикие животные часто мигрируют небольшими группами», - отметили в полиции.

«Не используйте звуковой сигнал, если вы заметили лесного обитателя на обочине. Проезжайте мимо, снизьте скорость и будьте готовы к тому, что этот «незнакомец» может повести себя неадекватным образом или даже агрессивно главное – не торопитесь! Если вы едете слишком быстро, то у вас не будет времени, чтобы должным образом отреагировать на появившихся на дороге лесных обитателей», - добавили в ведомстве.

В УМВД напомнили, лось является самым опасным животным для водителя из-за его частых появлений на дорогах, а также огромных габаритов - взрослая особь достигает весом, как правило, до полутонны, да еще передвигается на длинных и сильных ногах. При столкновении такая тяжелая туша падает прямо на машину, разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Кроме того, лось - животное стадное.

«И поэтому, если вы увидели одного сохатого, то с высокой степенью вероятности где-то поблизости может появиться и другой представитель этих парнокопытных. И еще. Если столкновения все же избежать на удалось, и лесной великан остался лежать на дороге, необходимо тут же сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Дальше дорожные полицейские уже вызовут работников охотинспекции. Однако, как показывает практика, некоторые водители пытаются скрыться с места аварии и загружают погибшее животное к себе в машину, чтобы избежать штрафа. Этого делать нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство.К сожалению, кроме гибели животных и механических повреждений транспортных средств в подобных авариях нередко получают серьезные травмы сами автовладельцы и их пассажиры. Уважаемые водители, с учетом всех этих обстоятельств будьте максимально бдительными!», - сказали в полиции.