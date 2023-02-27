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Свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в псковских Крестах ищет полиция

Свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в псковских Крестах ищет полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ГИБДД УМВД России по городу Пскову

На рассмотрении в отделении по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления УМВД России по Псковской области находится материал проверки сообщения о преступлении по факту дорожно-транспортного происшествия в Пскове.

17 января около 22:45 минут у дома №102А по улице Военный городок-3 водитель автомобиля Škoda Rapid при движении в сторону Ленинградского шоссе совершил наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте.

В попутном направлении по крайней левой полосе слева от автомобиля Škoda Rapid двигался автомобиль темного цвета. Его марка, модель, государственный регистрационный знак остаются не известными.

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«Для проведения всестороннего и объективного исследования сложившейся ситуации следствие устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. В этой связи граждан, которые располагают информацией об обстоятельствах данного ДТП, просят обратиться по контактным телефонам: 593-063, 593-064 или 592-012», - добавили в пресс-службе.