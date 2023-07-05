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Светофор рухнул на улице Кузнецкой в Пскове. ФОТО

Светофор рухнул на улице Кузнецкой в Пскове из-за сильного ветра сегодня, 7 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вдоль улицы возле бывшего кинотеатра «Победа» упали два фонарных столба. На одном из них был закреплен светофор.

Кроме того, упало несколько веток дерева рядом со столбом.

По состоянию на 18:00 от электроэнергии отключено 578 населенных пунктов, общая численность затронутого населения – более 9 тысяч человек. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Себежском, Стругокрасненском и Порховском районах.

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Во время гроз вечером 7 августа ожидаются кратковременные усиления ветра и порывы от 17 до 22 метров в секунду.