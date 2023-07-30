Почти 600 населенных пунктов Псковской области остались без электричества из-за ветра

587 населенных пунктов Псковской области остались без электричества. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Новоржев. Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Для устранения последствия задействованы 50 бригад численностью 126 человек и 48 единиц техники.
Михаил Ведерников уточнил, что прорабатывается вопрос с тремя соседними регионами по привлечению дополнительных бригад и техники. Все ответственные службы занимаются устранением последствий непогоды.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220.
На фотографиях показан Новоржев, где часть городских улиц осталась без электричества из-за упавшего дерева.