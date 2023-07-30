Происшествия

Почти 600 населенных пунктов Псковской области остались без электричества из-за ветра

587 населенных пунктов Псковской области остались без электричества. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Новоржев. Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня по отдельным районам Псковской области проходит циклон с ливнями, грозами и порывистым ветром до 22 м/с. В результате часть населенных пунктов отключены от электроэнергии. Псковский филиал "Россети Северо-Запад" работает в режиме повышенной готовности. По состоянию на 18:00 от электроэнергии отключено 578 населенных пунктов, общая численность затронутого населения – более 9 тысяч человек. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Себежском, Стругокрасненском и Порховском районах», - написал глава региона.

Для устранения последствия задействованы 50 бригад численностью 126 человек и 48 единиц техники.

Михаил Ведерников уточнил, что прорабатывается вопрос с тремя соседними регионами по привлечению дополнительных бригад и техники. Все ответственные службы занимаются устранением последствий непогоды.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220.

На фотографиях показан Новоржев, где часть городских улиц осталась без электричества из-за упавшего дерева.