Жители Псковской области сообщают о последствиях шторма. ФОТО, ВИДЕО

О последствиях сильного ветра на территории Псковской области сообщают жители региона. Фотографии и информацию прислали в редакцию Псковской Ленты Новостей.
Псков, улица Народная, 49
Из-за сильного ветра тополь прилег на дом №49 по адресу улица Народная в Пскове. Видимых повреждений балконов верхних этажей не наблюдается, пострадавших нет. На месте уже работают представили управляющей организации. Место падения оцепили лентой, вызвана автовышка для уборки дерева.
Псков, улица Некрасова, 4
Псков, улица Некрасова, 3
Также ветки деревьев упали по две стороны улицы Некрасова в Пскове. Еще одно дерево завалилось возле здания прокуратуры Псковской области (улица Плехановский посад, 6).
Псков, улица Красноармейская, 31А. Фото: Виталий Кондратюк / «ВКонтакте»
Как сообщил местный житель в одном из городских сообществ, на доме №31А по улице Красноармейской ветер снес часть козырька крыши.
Псков, улица Мирная, 13. Видео: Юра Василевский / «ВКонтакте»
Кроме того, дерево повредило автомобиль BMW на улице Мирной, 13, в Пскове. Не выдержал порывов ветра и тополь на Народной, 29.
Псков, улица Народная, 29. Фото: Андрей Смирнов / «ВКонтакте»
На доме №13 по улице Труда в Пскове у трубы оторвало защиту.
Псков, улица Труда, 13
По сообщениям читателей отключение электричества наблюдается в СНТ «Торошинка» (Псковский район), в Пустошке, деревне Клишово (Псковский район).
Ранее сообщалось, что во время гроз вечером 7 августа ожидаются кратковременные усиления ветра и порывы от 17 до 22 метров в секунду.
Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности.