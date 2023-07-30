Происшествия

Жители Псковской области сообщают о последствиях шторма. ФОТО, ВИДЕО

О последствиях сильного ветра на территории Псковской области сообщают жители региона. Фотографии и информацию прислали в редакцию Псковской Ленты Новостей.

Псков, улица Народная, 49

Из-за сильного ветра тополь прилег на дом №49 по адресу улица Народная в Пскове. Видимых повреждений балконов верхних этажей не наблюдается, пострадавших нет. На месте уже работают представили управляющей организации. Место падения оцепили лентой, вызвана автовышка для уборки дерева.

Псков, улица Некрасова, 4

Псков, улица Некрасова, 3

Также ветки деревьев упали по две стороны улицы Некрасова в Пскове. Еще одно дерево завалилось возле здания прокуратуры Псковской области (улица Плехановский посад, 6).

Псков, улица Красноармейская, 31А. Фото: Виталий Кондратюк / «ВКонтакте»

Как сообщил местный житель в одном из городских сообществ, на доме №31А по улице Красноармейской ветер снес часть козырька крыши.

Псков, улица Мирная, 13. Видео: Юра Василевский / «ВКонтакте»

Кроме того, дерево повредило автомобиль BMW на улице Мирной, 13, в Пскове. Не выдержал порывов ветра и тополь на Народной, 29.

Псков, улица Народная, 29. Фото: Андрей Смирнов / «ВКонтакте»

На доме №13 по улице Труда в Пскове у трубы оторвало защиту.

Псков, улица Труда, 13

По сообщениям читателей отключение электричества наблюдается в СНТ «Торошинка» (Псковский район), в Пустошке, деревне Клишово (Псковский район).

Смотрите также Дерево рухнуло на площадку для сбора ТКО на Завеличье

Ранее сообщалось, что во время гроз вечером 7 августа ожидаются кратковременные усиления ветра и порывы от 17 до 22 метров в секунду.

Смотрите также Сильный ветер и грозы придут в Псковскую область вечером 7 августа

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности.