АвтоМир / Происшествия

Житель Острова получил условный срок за попытку угнать «Жигули»

Жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за покушение на угон автомобиля (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 166 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Днем 22 июля 2023 года подсудимый подошел к автомобилю марки ВАЗ-2106 «Жигули», принадлежащему потерпевшему, с силой дернул за ручку водительской двери, сел на водительское сиденье, оборвал провода зажигания и соединил их напрямую, пытаясь завести двигатель.

Преступление подсудимый не смог довести до конца, поскольку ему помешала местная жительница.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением.

При назначении наказания подсудимому суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности и состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.