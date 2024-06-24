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Великолучанину ограничили свободу за поддельное водительское удостоверение

Житель Великих Лук получил наказание за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом объединённая пресс-служба судов Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Летом 2020 года подсудимый приобрел поддельное удостоверение. 3 апреля 2024 года подсудимый предъявил его сотруднику Госавтоинспекции в качестве подлинного, после чего был задержан.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд смягчил наказание и приговорил великолучанина к трем месяцам ограничения свободы. Подсудимый не сможет изменять место жительства и покидать Великие Луки без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Также его обязали являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.