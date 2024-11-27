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Жителя Палкино осудили на 2 года условно за попытку подкупить сотрудника ДПС

Житель Палкинского района осужден за попытку дачи взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 291 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено, в ноябре 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился на своем личном автомобиле в магазин, где приобрел спиртное, которое частично употребил, после чего поехал от магазина и въехал в дерево.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В служебном автомобиле гражданин, осознавая, что находится в состоянии алкогольного опьянения и не желая привлечения к ответственности, достал из кармана кошелек, отсчитал три купюры по 5000 рублей и положил их между передним пассажирским и водительским сиденьем. Инспектор предупредил мужчину о том, что его действия являются уголовно-наказуемыми. Однако мужчина, пытаясь решить «свою проблему», передал денежные средства сотруднику в качестве взятки.

Реализовать свой преступный умысел до конца ему не удалось по независящим от него обстоятельствам, поскольку инспектор ДПС, имея возможность принять взятку, отказался от нее и сообщил своему руководству о попытке склонить его к совершению коррупционного преступления.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, которое на основании статьи 73 УК РФ постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.