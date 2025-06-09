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Почти 20 человек получили травмы в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1257 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения в Псковском регионе за период с 14 по 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, сотрудники выявили 42 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали 7 водителей. За минувшую неделю на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.