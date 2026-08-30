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Почему дрифт на автомобиле опасен для здоровья, объяснили псковские полицейские

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Применение рискованных маневров, связанных с ускорением, торможением и пробуксовкой могут повлечь за собой уголовное преследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Изображения: пресс-служба УМВД по Псковской области

«Довольно часто в своих постах мы рассказываем о так называемых «дрифтерах» и «уличных гонщиках» - к сожалению, любителей подобного экстрима сегодня немало Преднамеренный занос, резкие ускорения и торможения, пробуксовка и прочие рискованные элементы вождения – сегодня в наших новых карточках расскажем подробно, почему это опасно и противозаконно. Рассмотрим, что происходит с автомобилем при таких маневрах, какие риски несут дрифт и уличные гонки (причем не только для водителей) и какая ответственность за это может наступить (СПОЙЛЕР – вплоть до уголовной)», - отметили в УМВД.

 

В УМВД уверены, что настоящее водительское мастерство проявляется не в рискованных маневрах, а в умении безопасно управлять автомобилем, соблюдать ПДД и уважать окружающих.

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