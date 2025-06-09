АвтоМир / Происшествия

Девушке в Пскове вынесли приговор за поджог автомобиля МВД

Псковский городской суд постановил приговор в отношении девушки, которая признана виновной поджоге автомобиля полиции (часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимая посредством телефонной связи вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, по его указанию приобрела канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и совершила поджог служебного автомобиля Министерства внутренних дел РФ.

Подсудимая признала себя виновной, раскаялась в содеянном, полностью возместила причинённый преступлением ущерб.

Девушке назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении.