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Происшествия

Молодой псковичке продлили срок содержания под стражей за поджог автомобиля полиции

27.02.2025 15:52|ПсковКомментариев: 0

19-летней девушке, совершившей поджог полицейского автомобиля в Пскове, продлили срок содержания под стражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.  

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Псковским областным судом рассмотрена жалоба защитника в интересах обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ на постановление Псковского городского суда Псковской области от 17 февраля 2025 года о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, 18 декабря 2024 года в отношении гражданки 2005 года рождения возбуждено уголовное дело. 19-летняя девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ - умышленное повреждение либо уничтожение имущества, совершенное путем поджога.

По предварительной информации, девушка, попав под влияние неустановленных лиц, умышленно повредила чужое имущество (служебный автомобиль УМВД России по городу Пскову), повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога.

В декабре 2024 года обвиняемая была заключена под стражу на 1 месяц и 29 суток, то есть до 18 февраля 2025 года. Следственный орган, поскольку срок содержания под стражей истекал, обратился с соответствующим ходатайством в суд.

Псковский городской суд, учитывая в совокупности все обстоятельства дела, сведения о личности обвиняемой и характере выдвинутого против нее обвинения, пришел к выводу, что на текущем этапе расследования уголовного дела продолжают сохраняться основания для заключения обвиняемой под стражу, и продлил ей срок содержания под стражей на 1 месяц, то есть по 18 марта, а всего до 3 месяцев.

В апелляционной жалобе защитник обвиняемой просил изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в частности, на запрет определенных действий.

Псковским областным судом постановление Псковского городского суда от 17 февраля 2025 года оставлено без изменения.

Теги: #сроки
Источник: Псковская Лента Новостей
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