Происшествия

Поджечь автомобиль 19-летнюю псковичку вынудили киберпреступники — полиция

В Пскове произошёл поджог автомобиля. По предварительным данным следствия, он связан с интернет-мошенничеством. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН сообщила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере ИТТ, СУ УМВД России по городу Пскову Эльвира Алексеева.

По словам Эльвиры Алексеевой, дело находится в Следственном комитете, и подробности пока не разглашаются. Однако она подтвердила, что фигуранткой дела является 19-летняя девушка.

«Ей начали поступать угрозы в мессенджерах о блокировке номера телефона, и впоследствии произошел взлом доступа к банковскому счёту. Затем последовало психологическое давление и угрозы взятия кредитов на её имя, а также обвинения в помощи Украине. Девушка пыталась взять кредиты самостоятельно, но безуспешно. В итоге под давлением мошенников она совершила преступление», - рассказал Эльвира Алексеева.

Гостья студии напомнила псковичам, что надо быть бдительными и помнить, что каждое действие может повлечь за собой уголовную ответственность.