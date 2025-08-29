АвтоМир / Происшествия

В Пскове у водителя конфисковали Mitsubishi за нетрезвое вождение

Суды Псковской области за неделю рассмотрели три дела о вождении в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Так, Островский городской суд привлек к уголовной ответственности водителя автомобиля марки ВАЗ-21093 и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Пыталовский районный суд привлек к уголовной ответственности местного жителя и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Транспортное средство было конфисковано в доход государства.

Псковский городской суд привлек к уголовной ответственности водителя автомобиля Mitsubishi Lancer и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Транспортное средство было конфисковано в доход государства.

Также суды запретили мужчинам заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.