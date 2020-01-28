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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дело возбуждено по с. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения , повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось, в 00.36 13 февраля на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса «Мерседес» и большегрузного автомобиля «Вольво». По предварительным данным, погибли 8 из 9 человек, находившихся в микроавтобусе: водитель и пассажиры микроавтобуса.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса, зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком с белорусскими номерами.