←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Без «МАЗов» и Setra
Пусть бегут неуклюже...
Непогода спасет от штрафа
Рискованное место
Ремонт на 23 июля
Деревья или ехать?
ещё ДТП 13.02.2020 07:060 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП 14.02.2020 18:111 Из-за ДТП на Троицком мосту в Пскове образовалась пробка 14.02.2020 18:080 В ДТП на трассе в Пустошкинском районе погибли закарпатцы 14.02.2020 12:220 Три автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 14.02.2020 08:481 Женщина за рулем «Киа» наехала на пешехода на улице Петровской в Пскове 13.02.2020 17:280 Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В ДТП на трассе в Пустошкинском районе погибли закарпатцы

14.02.2020 18:08|ПсковКомментариев: 1

Закарпатская областная государственная администрация подтверждает, что восемь погибших и один пострадавший в результате ДТП на трассе в Псковской области в России, произошедшего 13 февраля, были уроженцами области, сообщает «Интерфакс».

Как информирует пресс-служба Закарпатской ОГА в пятницу, пострадавший в ДТП украинец находится в больнице.

Как сообщалось, ночью 13 февраля около 00.30 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение автомашины Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 6358 человек
Сюжет: Восемь украинцев погибли в ДТП в Псковской области В ДТП на трассе в Пустошкинском районе погибли закарпатцы Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП Один из пострадавших в ДТП в Пустошкинском районе находится в тяжелом состоянии Эксперты: Дорога в Пустошкинском районе, где произошло резонансное ДТП, была обработана противогололедными материалами Псковский губернатор держит на личном контроле ситуацию в связи с ДТП в Пустошкинском районе Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП В сети появились фото смертельного ДТП на трассе в Псковской области Водитель украинского микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритной фурой в Псковской области - источник По предварительным данным, восемь человек погибли в ДТП на трассе в Псковской области
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
14.02.2020, 18:111 Из-за ДТП на Троицком мосту в Пскове образовалась пробка 14.02.2020, 18:081 В ДТП на трассе в Пустошкинском районе погибли закарпатцы 14.02.2020, 17:251 Подрядчик приступил к очистке полосы отвода на подъезде к станции Черняковицы 14.02.2020, 12:220 Три автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
14.02.2020, 11:220 Определен подрядчик на ремонт участка дороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе 14.02.2020, 09:453 Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы» 14.02.2020, 08:481 Женщина за рулем «Киа» наехала на пешехода на улице Петровской в Пскове 13.02.2020, 17:280 Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе
13.02.2020, 12:123 Улицы Гагарина и Металлистов в Пскове отремонтируют за два года 13.02.2020, 11:561 Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП 13.02.2020, 09:520 Эксперты: Дорога в Пустошкинском районе, где произошло резонансное ДТП, была обработана противогололедными материалами 13.02.2020, 09:290 В Великих Луках водитель «Ниссана» съехал в кювет и погиб
13.02.2020, 08:560 Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 13.02.2020, 07:060 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП 13.02.2020, 03:560 В сети появились фото смертельного ДТП на трассе в Псковской области 13.02.2020, 03:070 Водитель украинского микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритной фурой в Псковской области - источник
13.02.2020, 02:200 По предварительным данным, восемь человек погибли в ДТП на трассе в Псковской области 12.02.2020, 19:010 В микрорайоне «Псковкирпич» приведут в порядок почти 3 км дорог 12.02.2020, 17:570 В Великих Луках автомобиль съехал в реку, а водитель сбежал 12.02.2020, 17:060 Популярный внедорожник Chevrolet Niva теперь можно купить у официального дилера «Псков-Лада»
12.02.2020, 13:042 В Пскове установили скамейки на временной автобусной остановке маршрута № 3 12.02.2020, 10:000 На свидание с долгожданным Škoda Karoq приглашают псковичей 12.02.2020, 08:520 Нетрезвый водитель «Фольксвагена» врезался в дерево в Красногородском районе 12.02.2020, 08:460 Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы
11.02.2020, 21:381 Беременную женщину сбили на парковке возле гостиницы в Великих Луках 11.02.2020, 19:136 Начальник ГИБДД Пскова о пьяных водителях: Мы продолжим их ловить - и все 11.02.2020, 18:120 Пскович просит изменить режим работы светофора на перекрестке Труда - Звездная, увеличив время для поворота налево 11.02.2020, 17:424 Возле «Максимуса» установят знаки «Способ парковки»
11.02.2020, 17:290 Светофор установят на пешеходном переходе у дома на Ипподромной, 127 11.02.2020, 17:180 32-летний мужчина на «девяносто девятой» врезался в дерево в Великолукском районе 11.02.2020, 16:531 Ограждение на дороге к ТРК «Fjord Plaza» в Пскове решили не ставить 11.02.2020, 16:441 Оптимальной назвал новую схему движения по перекрестку ул. Леона Поземского и Труда Владимир Папорт
11.02.2020, 16:251 Пешеходный светофор с кнопкой вызова появится на улице Чудской 11.02.2020, 16:084 Борис Елкин: Вопрос закупки новых автобусов для «Псковпассажиравтотранса» детально прорабатывается 11.02.2020, 15:480 Названы самые аварийные участки дорог Пскова 11.02.2020, 15:383 Начальник псковского ОГИБДД предлагает ввести контроль за наличием фликеров у школьников
11.02.2020, 15:264 На улице Стахановской в Пскове установят временные искусственные неровности 11.02.2020, 14:5523 Владимир Папорт: Пешеход должен убедиться в безопасности пешеходного перехода, а не кидаться под машину 11.02.2020, 13:510 В Дедовичском районе построили дорогу на время капремонта моста через реку Шелонь 11.02.2020, 13:472 МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра
11.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом 11.02.2020, 11:044 Внедорожник и микроавтобус столкнулись на перекрестке Петровская - Пароменская в Пскове 11.02.2020, 10:077 В Пскове перекроют участок улицы Леона Поземского в связи с ее реконструкцией 11.02.2020, 08:501 Женщина за рулем «Ниссана» сбила пешехода на улице Советской в Пскове
10.02.2020, 21:132 Интерактив: Закрытие моста через реку Шесть отрежет многие пушкиногорские деревни от райцентра 10.02.2020, 18:320 Более 12 км автодороги Пушкинские Горы - Локня отремонтируют в 2020 году в Бежаницком районе 10.02.2020, 17:390 Фура съехала в кювет в Островском районе 10.02.2020, 16:340 Три участка автодорог отремонтирует «Псковавтодор» по нацпроекту БКАД в 2020 году
10.02.2020, 15:380 На проспекте Гагарина в Великих Луках водители сбили сразу две световые опоры 10.02.2020, 13:500 На опасную дорожную обстановку рядом с детсадом № 45 жалуются псковичи 10.02.2020, 12:0815 Интерактив: Единственная поляна в Корытовском лесопарке стала местом парковки автохамов 10.02.2020, 10:110 Объявлены аукционы на ремонт четырех региональных дорог в Псковской области
10.02.2020, 10:052 Жители улицы Инженерной просят городские власти частично убрать знаки, запрещающие парковку на данной улице 10.02.2020, 08:560 Женщина пострадала в ДТП в Себежском районе по вине нетрезвого водителя. ФОТО 10.02.2020, 08:303 Интерактив: Без билетов 09.02.2020, 19:300 Торг при покупке автомобиля с пробегом: как снизить цену
09.02.2020, 14:160 Псковской полицией за сутки задержаны четыре любителя нетрезвой езды за рулем 09.02.2020, 13:2740 На недавно открытой для движения улице Юности полностью запретили парковку 09.02.2020, 12:590 Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 09.02.2020, 11:110 Автобус Псков-Петербург через Гдов снова запустили по просьбам пассажиров
08.02.2020, 20:1218 Ремонт автовокзала в Пскове застопорился из-за отсутствия средств 08.02.2020, 13:371 С начала года в Псковской области в ДТП с участием пешеходов погибли 10 человек 07.02.2020, 14:574 Интерактив: Светофор на Энтузиастов - недалеко до очередной трагедии 07.02.2020, 14:160 На улице Юбилейной, 22а в Пскове появится автостоянка
07.02.2020, 10:581 Закрывается мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе 07.02.2020, 08:461 Росавтодор оценил ущерб российским дорогам от перегруза 07.02.2020, 08:440 Водитель ВАЗа врезался в «Ниссан» в Великолукском районе 06.02.2020, 17:180 Почти 2 миллиарда рублей направлено в Псковской области на мероприятия проекта «Дорожная сеть»
06.02.2020, 15:490 В России предложили наказывать за несообщение о нарушениях ПДД 06.02.2020, 14:050 Вылетевшая из автомобиля девушка попала под колеса фуры и погибла на трассе в Великолукском районе 06.02.2020, 13:348 Грузовик с тралом повредил путепровод в районе Северного обхода Пскова 06.02.2020, 13:284 Из-за убыточности отменены автобусные маршруты из Пскова в Петербург и Витебск
06.02.2020, 09:410 В России предложили изменить порядок медосвидетельствования водителей 05.02.2020, 16:566 В России могут вернуть знак «Шипы» 05.02.2020, 16:310 Фотофакт: Горизонтальный туалет 05.02.2020, 15:310 Тротуар на улице Петровской в Пскове будет отремонтирован в 2020 году
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.