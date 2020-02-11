Происшествия

Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту смертельного ДТП в Псковской области в центральный аппарат СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту ДТП в Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь граждан Украины, в центральный аппарат ведомства для его дальнейшего тщательного расследования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном комитете, Александр Бастрыкин поручил подчиненным обеспечить контроль за своевременностью проведения всех необходимых следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия.