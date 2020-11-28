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Автомобиль перевернулся на проспекте Энтузиастов в Пскове

Легковой автомобиль перевернулся ночью на проспекте Энтузиастов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

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По предварительной информации, 6 декабря в 2.50 возле дома №11 на проспекте Энтузиастов нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением и транспортное средство наехало на бордюрный камень и дорожное ограждение, после чего перевернулось. Водитель 2000 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В отношении молодого человека, который никогда не имел водительского удостоверения, составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.