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Водитель «Фольксвагена» врезался в световую опору в Пскове

Водитель «Фольксвагена» вылетел с дороги и врезался в световую опору в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 27 января в 15.32 на улице Инженерной.

У дома №9 водитель автомашины «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде снежного отвала с последующим наездом на световую опору. Пострадавших нет.

По словам водителя, при перестроении в крайний правый ряд ему помешал водитель неустановленного транспортного средства. По факту ДТП проводится проверка.