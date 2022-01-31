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«Рено» и «ГАЗель» въехали в дорожное ограждение в Псковском районе

Два автомобиля столкнулись в деревне Борисовичи Псковского района 3 февраля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.40 на первом километре автодороги Псков - Родина. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Водитель автомобиля «Рено Сценик», мужчина 1984 года рождения, не обеспечил безопасную дистанцию до двигающейся в попутном направлении «ГАЗели», за рулем которой был мужчина 1982 года рождения, в результате произошло столкновение. После оба транспортных средства совершили наезд на дорожную ограду.

Видео: Илья Любимов / «Инцидент Псков»

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. В ведомстве добавили, что оба водителя были трезвы.