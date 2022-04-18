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В ГИБДД рассказали подробности о дорожной аварии на трассе Псков — Гдов

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на трассе Псков — Гдов в Псковском районе, в котором пострадали двое человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 18 апреля в 12.25 на 5-м километре дороги.

Водитель 2004 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-21093 совершал обгон, нарушая требования дорожной разметки.

Так, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус», которой управлял мужчина 1957 года рождения. Последний в момент столкновения поворачивал налево.

В результате ДТП пострадали оба водителя, их доставили в областную больницу.