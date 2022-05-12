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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Поезд въехал в легковой автомобиль в Пскове. ФОТО

14.05.2022 09:18|ПсковКомментариев: 0

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемом железнодорожном переезде на подъездном пути в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По предварительным данным, 13 мая в 9:41 водитель автомобиля «Рено Меган» выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось. В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил технические повреждения.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры реагирования», - заверили в ведомстве. 

Теги: #ДТП #псков #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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