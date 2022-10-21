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Пыталовец заплатит 60 тысяч рублей за лечение сбитой им велосипедистки

Деньги, затраченные на оказание медицинской помощи потерпевшей по уголовному делу, взыскали с виновника ДТП в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В апреле житель Пыталовского района совершил наезд на велосипедистку, женщина получила телесные повреждения и после месяц находилась на стационарном лечении в отделении травматологии Островской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы. Стоимость медицинской помощи, оказанной потерпевшей, составила более 60 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура Пыталовского района в целях компенсации расходов, затраченных на лечение, направила в суд исковое заявление о взыскании с виновного денежных средств в указанном размере в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Суд удовлетворил исковое заявление полном объёме.