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Два человека пострадали из-за съезда автомобиля с дороги в Псковской области

Водитель и пассажир пострадали в результате съезда автомобиля в кювет в Псковской области 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Так, в 14:10 на 278-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Nissan, не справился с управлением транспортного средства.

В результате автомобиль съехал в кювет и совершил наезд на песчаную насыпь.