АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пешеход отделался ушибом после наезда автомобиля в Острове

Пешеход получил ушиб левой руки после наезда автомобиля в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 января в 14:00 в Острове на улице Карла Маркса в районе дома №10. Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2105, не обеспечила его неподвижность. В результате чего автомобиль самопроизвольно начал движение вперед и наехал на пешехода 1956 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Ему поставили диагноз в виде ушиба левой руки.