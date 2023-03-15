Водитель КамАЗа «догнал» Opel на улице Юбилейной в Пскове

Водитель КамАЗа «догнал» легковой автомобиль на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу, столкновение произошло 14 марта в 12.40 на улице Юбилейной напротив дома №36.
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков. За рулем».
Водитель КамАЗа, мужчина 1980 года рождения, из-за несоблюдения дистанции врезался в стоящий Opel Meriva под управлением мужчины 1956 года рождения, ДТП произошло перед перекрестком с улицей Достовалова.
Пострадавших нет. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.